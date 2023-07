On vous invite à une balade… Gouy-rmande

C’est l’une des nouveautés du catalogue été de la maison du tourisme du pays de Charleroi, un circuit d’un peu plus de 12 kilomètres à pied, à faire en 3h-3h30. Gouy-Lez-piéton va vous étonner à plus d’un titre ! Ce joli village de campagne où l’on peut admirer des anciennes fermes, des cultures et acheter de bons produits locaux est à quelques kilomètres de Charleroi. A l’ouest. Son histoire est liée au canal de Bruxelles qui fend le village en deux parties et l’anime avec le passage des péniches de gros tonnages. Partez à la découverte d’agriculteurs amoureux de leur terroir, dégustez des bons produits de bouche et de la ferme. Et prenez le temps d’une étape à la table du Mont-à-Gourmet, restaurant réputé de l’entité de Courcelles ? A Gouy, vous l’aurez deviné, tout est une histoire de goûts !