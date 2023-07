Châtelet : nouvelle signalétique à la rue de Couillet

Les automobilistes et les cyclistes auront pu constater quelques changements sur la rue de Couillet reliant le centre de Châtelet à la sortie du R 3 au pied du pont en chantier. Depuis peu, de nouveaux marquages au sol ont été dessinés. Désormais, il n’y a plus de bande centrale interdite à la circulation. Des emplacements de stationnement sont toujours disponibles de part et d’autre de la chaussée. Celle-ci comporte deux bandes de circulation (une dans chaque direction) séparée par une ligne discontinue à certains endroits. Sur le bord de chaussée il y a maintenant des pistes cyclables également une dans chaque sens.