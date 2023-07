Circuit de Chimay: le parquet ouvre une enquête après les accidents de moto mortels de ce week-end

Ces deux passionnés étaient expérimentés et participaient depuis des années au Classic Bikes. "Tous les deux étaient d’ailleurs montés sur le podium plus tôt ce week-end, indiquent les responsables du circuit de Chimay dans un communiqué. Le premier avait remporté l’Endurance Classic avec son copilote et le second s’était aussi hissé sur la première marche du podium dans la catégorie 250 cc."

Homologué par la FIM en 2021

L’équipe du circuit se dit "dévastée" par la perte des deux hommes. "Ces malheureux faits de course rappellent une nouvelle fois que notre sport tant adoré comporte des risques dont nous sommes tous conscients et ce malgré les nombreux dispositifs de sécurité mis en place, peut-on lire. Malheureusement, nous restons impuissants face à des situations comme celles vécues ce dimanche."

L’administrateur délégué du circuit de Chimay, Jean Yernaux, écarte l’hypothèse selon laquelle un problème de sécurité serait à l’origine de ces deux accidents mortels. "La sécurité des pilotes a toujours été notre principale priorité dans la conception et la réalisation de nos événements, souligne-t-il. En 2021, le circuit a reçu l’homologation de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) pour laquelle nous avons notamment dû revoir l’arrangement des piles de pneus. Des dizaines de milliers d’€ ont été investis afin de proposer un parcours aux normes et le plus sécurisé possible."

À l’agence Belga, Jean Yernaux assure qu’ "à ce jour, il est ainsi sans doute un des circuits routiers les plus sécurisés d’Europe".

Vérifier la sécurité du circuit

Il admet cependant qu’ "un fait de course peut y avoir des conséquences plus graves que sur un circuit permanent, tracé pour favoriser des chutes de moindres gravités". En revanche, selon ce dernier, les circuits routiers offrent des caractéristiques de courses plus proches de l’ADN de la course moto sur route.

Suite à ces tragiques événements, le parquet de Charleroi a décidé d’ouvrir une enquête. "L’objectif est de déterminer si un problème de sécurité est à l’origine de ces accidents, confirme Daniel Marliere, magistrat de presse. Le responsable de la course sera notamment entendu et divers devoirs d’enquête seront menés. En cas de manquement, cela pourrait déboucher sur un homicide involontaire. Mais ce n’est qu’une éventualité. Il peut tout aussi bien s’agir de malchance. Il faut aussi savoir que ces motos anciennes disposent d’éléments de sécurité moins performants que sur les machines récentes, par exemple au niveau des freins."