La lutte contre l’homophobie et la transphobie s’organise à Charleroi

Les associations et autres acteurs locaux multiplient les actions de sensibilisation

La Maison Arc-en-Ciel, l’association Tels Quels, l’organisme Unia, mais aussi des relais locaux. "Avec eux, nous avons pris le temps de nouer des relations de confiance. La lutte contre l’homophobie et la transphobie ne peut se gagner que dans la durée, sur le long terme. C’est l’une de nos cinq big fights de l’année. Dans ce cadre, la fête de l’amour reviendra le dernier week-end d’août avec une marche des fiertés renforcée par rapport à 2022."

Pour l’occasion, les drapeaux arc-en-ciel seront hissés un peu plus haut. “Nous voulons donner à ce rendez-vous une visibilité accrue, c’est la raison pour laquelle les commerçants ont été invités à soutenir ce combat en irisant leurs vitrines et devantures. La pride carolo traversera l’intra-ring le samedi 26 août au départ de la place de la Digue, lieu d’installation du village de l’amour et de ses animations. Le parcours sera étendu par rapport à l’an dernier, il traversera même Rive Gauche.”