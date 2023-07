Parking payant à Charleroi : des zones dessinées au sol… qui ne sont pas reprises dans le règlement!

Mais si la question du parking s’invite régulièrement dans les débats, c’est aussi parce qu’il frustre. Trop compliqué pour certains, avec ses zones blanches, vertes, oranges, rouges, magentas et turquoises ainsi que des règles particulières – comme sur les quais par exemple. Un site web existe pour faciliter la vie des automobilistes, parkingmalin.be, mais il n'est pas parfait: la Régie Communale Autonome (RCA) qui gère le parking, s’est justement adjoint l’aide d’une boîte de communication pour revoir tout cela.

Des marquages au sol pas repris dans le règlement

”Si on consulte le site web ou qu’on regarde la couleur de la zone dans laquelle on se gare, c’est bon ?” peuvent se dire les automobilistes. Eh bien non, c’est tout le problème. On a identifié plusieurs zones où des codes couleur sont marqués au sol… mais ne se retrouvent pas dans le règlement ! Sur l’avenue Jules Hénin, près du rond-point du Marsupilami, il y a plusieurs zones “Magenta” (30 min gratuites, pas besoin de ticket) dessinées. Sur l’avenue Paul Pastur vers Mont-sur-Marchienne, il y a des zones “Turquoise” (120 minutes gratuites, pas besoin de ticket). Problème : ces emplacements ne sont pas repris dans le règlement officiel.

”C’est le panneau vertical qui fait foi, pas le marquage au sol”, nous détaille Antoine Tanzili de la RCA. “En l’absence de panneau vertical pour les places turquoises ou magentas, c’est la couleur de la zone, sur les horodateurs, qui fait foi.” En l’occurrence, zone rouge pour Jules Hénin et le bas de l’avenue Paul Pastur. Et ces marquages au sol, du coup? “Ce sont des prévisions.” Le règlement communal doit encore être adapté, ce sera pour août ou septembre, précise l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain (Ecolo) : “Il y a aussi des places PMR et certains sens de circulation, sur la place Charles II par exemple, ou des zones de rencontre à accès limité autour de la place Vauban, qu’il faut encore faire passer.”

Une seule règle à retenir: c'est le panneau vertical qui fait foi

Si la situation est si floue par endroits, nous dit-on encore à la RCA, c’est en raison des chantiers qui se succèdent. “Pas d’inquiétudes d’ailleurs, il n’y a pas de verbalisation pour ces zones même s’il y a un marquage au sol. Je répète, c’est uniquement le panneau vertical qui fait foi.”