Quartier d'été à Charleroi: des sports... et des échecs le week-end dernier

Sur la première, Décathlon avait aménagé différents jeux et animations. L’occasion était donnée aux jeunes et moins jeunes de pratiquer, par exemple, du hockey. Dimanche, des démonstrations de roller derby et de beach-volley étaient proposées.

A nouveau fidèle à cette organisation, le Cercle royal des échecs de Charleroi offrait des initiations à cette pratique sportive particulière. "Beaucoup de gens ignorent encore notre existence. Le CREC célébrera pourtant son centenaire d’ici cinq ans et nous avons été champions de Belgique en 2012. Certains nous contactent à la suite des effets de mode comme la diffusion sur Netflix de la série Le jeu de la Dame", explique Thierry Ruelens, membre du CREC.

À la table des échecs, il n’était pas rare de croiser quelques petites têtes blondes curieuses venues s’initier avec leurs parents. "Le public nous pose des questions et nous leur indiquons les bases à suivre. Pour ma part, cela fait plus de cinquante ans que je suis passionné par les échecs. J’ai commencé en jouant aux Mille Colonnes", ajoute le représentant du CREC.

Un petit regret cette année: il n’y avait pas d’échiquier géant sur la place de la Digue. "Nous sommes assez déçus par notre emplacement sur la place Verte, à côté du stand Lego. J’ai pris un échiquier moyen, mais il y a beaucoup trop de vent pour l’installer".

Si la fréquentation inhérente à Rive gauche amenait le public de ce côté en début d’après-midi, il fallait attendre la fin de journée pour voir le Quartier d’été plus rempli sur la place de la Digue qui semblait assez déserte à l’ouverture des animations du week-end.