Asticots, “jus de poubelle”, pics à brochette: comment éviter les nuisances, les blessures et autres désagréments ?

Si l’été nous apporte soleil et chaleur, il est aussi pourvoyeur de quelques nuisances et désagréments dus aux poubelles. Afin d’éviter les surprises comme les mouchettes, les asticots et les larves, la section prévention de Tibi, intercommunale de récolte de déchets de la région de Charleroi, dispense quelques conseils bien utiles par ces chaleurs d’autant plus que le sac biodégradable pour les matières organiques est entré en fonction. Les matières organiques comme les restes de repas et autres épluchures sont des matières vivantes par définition. Ces déchets sont susceptibles d’attirer les mouches qui y trouvent là un terrain fertile pour pondre. Les œufs deviennent des asticots. Leur développement se fait dans un milieu chaud d’où il est important de placer sa poubelle dans un endroit frais et, si possible, recouvrir la poubelle d’un couvercle. Afin de limiter la prolifération, l’utilisation de vinaigre dans le fond de la poubelle est recommandée. Entre chaque récolte, bien le bac ou le container à puce. Sans cela c’est “open bar” pour les mouches.