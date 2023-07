C’est parti pour la saison estivale des plaines de jeux à Charleroi. Animations, activités et amusement au programme

Du 17 juillet au 11 août sur les sites suivants : Charleroi, Marcinelle, Marchienne-au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Gosselies, Ransart, Gilly et Montignies et du 17 juillet au 18 août pour les sites de Couillet, Monceau-sur-Sambre (Parc Nelson Mandela et Maison des Cool-heures).

Des activités sociales à thèmes pour les petits et les grands dans un cadre bienveillant

Les 12 sites accueillant les enfants proposent des thématiques différentes déclinées autour d’activités épanouissantes qui stimulent la créativité et le vivre ensemble.

La Ville de Charleroi consacre des moyens et pousse une réflexion approfondie sur l’organisation des PEPS. Julie Patte, l’Échevine en charge de l’Accueil Temps Libre explique “Il s’agit aussi pour nous d’une véritable mesure sociale puisque ces nombreuses heures de loisirs sont toujours accessibles au prix de 4 euros par jour par enfant avec la soupe et les collations, soit 20 euros par semaine pour les enfants domiciliés dans l’entité”.

Parmi les activités proposées, on peut citer : l’excursion au Château de Seneffe, la visite du Lego Discovery Center à Bruxelles, la découverte de l’exposition “La Fabrique de Héros” des Éditions Dupuis au Musée des Beaux-Arts de Charleroi, différents spectacles, une initiation au jeu de rôle, des activités sur l’axe “Manger, Bouger, Respirer” dans le cadre du partenariat avec l’Observatoire de la Santé, des sorties piscines, de l’athlétisme, etc. Des sorties à la mer sont également prévues pour certains.

Cette année, une grande fête inter-plaines est également organisée.

Julie Patte ajoute “Au-delà d’un riche programme d’activités et d’animations de qualité, nous accordons une attention particulière à la composition des menus des plaines pour qu’ils soient sains. Deux collations par jour sont ainsi distribuées dont des fruits et des légumes. Certaines PEPS font de la limonade maison. Ils ont également la possibilité de faire des smoothies avec le reste des fruits non consommés. Nous sensibilisons vraiment les directions à ne pas gaspiller et à transformer les produits qui ne seraient pas au goût des enfants pour les faire découvrir par d’autres moyens. Pour le repas de midi, une soupe de légumes est également proposée”.

Les plaines carolo : des emplois et des partenariats à la clé

Cette organisation génère également de l’emploi pour les 319 saisonniers dans toutes les fonctions et périodes confondues (animation, logistique, staff administratif).

Différents partenariats sont mis en place notamment avec la Province de Hainaut pour l’inclusion d’enfants à besoins spécifiques, avec les Maisons de Jeunes mais également l’Observatoire de la Santé, la Tutelle Sanitaire pour des jeux autour de la prévention du soleil, avec Tibi pour la sensibilisation au Zéro déchet, etc.