Des structures pirates à Chimay et Sivry-Rance hébergeaient des schizophrènes: les lieux perquisitionnés et fermés

Ces perquisitions menées par la zone de police Botha sur instructions des autorités judiciaires de Charleroi ont permis de mettre un terme aux agissements pour le moins douteux d’une ASBL qui s’occupait de sept personnes handicapées mentales souffrant de schizophrénie. Cette activité était menée sans autorisation et les personnes, âgées de 30 à 40 ans, étaient hébergées dans des conditions indignes. On parle ainsi de structures pirates fonctionnant sans autorisation, avec des normes qui ne sont pas respectées et un encadrement assuré par des "éducateurs" le plus souvent sans diplôme adéquat. Un premier home était installé dans l’ancien restaurant chinois de la place Froissart à Chimay. Une seconde antenne se trouvait à Sautin, dans la rue du Centre.