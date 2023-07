La Maison Mieux-Être du GHdC, contre le cancer, a décroché son permis d'urbanisme

Une étape importante a été franchie pour la nouvelle MME: elle a décroché récemment la demande de permis d’urbanisme indispensable à sa réalisation. Cela signifie qu’une fois l’entreprise désignée, ce qui devrait être le cas dans les prochaines semaines, la construction pourra commencer. Mais des travaux préparatoires sont déjà en cours. À l’instar du site qui accueille l’hôpital lui-même, des travaux doivent être accomplis au préalable pour préserver la biodiversité de l’ancien terril des Viviers. En l’occurrence, l’aménagement de mares.

En attendant le vrai premier coup de pelle, les responsables de la MME ont relancé le crowdfunding qui a pour but de faire participer tout citoyen au financement de l’infrastructure qui s’annonce aussi superbe qu’inspirant sérénité et bien-être, notamment par l’utilisation du bois et son intégration à un environnement où l’eau est très présente. Jusqu’à présent, l’opération, gérée par le Fonds GHdC +, a permis de récolter près de 46 000 € grâce à la très large contribution d’un donateur qui ne s’est pas rendu public. De quoi atteindre l’aménagement du salon, un des cinq objectifs fixés pour le financement participatif. Heureusement, d’autres actions de collecte de fonds ont permis de donner d’autres coups de pouce. En septembre 2022, le coût estimé de la MME était de 2 millions €. L’objectif est qu’elle soit opérationnelle en même temps que l’hôpital, en juin 2024.