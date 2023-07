Le Figuier, un centre d’accueil pour familles à Marcinelle peu connu du grand public

À Marcinelle, à la rue Aurélien Thibaut, existe depuis la fin des années 1970 un centre d’accueil pour les familles. Même s’il n’est pas le plus connu du grand Charleroi, le travail ne manque pas pour les six travailleurs sociaux. Sa création le bâtiment mis à disposition par la famille Gailly a toujours eu vocation à accueillir et accompagner des personnes précarisées. “Au départ, il s’agissait d’un centre d’accueil pour jeunes en difficulté ensuite ce sont des réfugiés qui ont trouvé place. Au fil du temps, l’institution s’est professionnalisée pour devenir une asbl reconnue pour son action. Depuis 1998, ce sont des familles en situation régulière qui sont accueillies. Nous disposons de 13 places pour 4 appartements. Les familles fonctionnent en semi-autonomie c’est-à-dire qu’elles ont chacune leur espace. Il n’y a par exemple pas de cuisine commune”, explique Audrey Duthoy, la directrice faisant fonction. Malgré le fait l’asbl ne soit pas connue du grand public, l’action de ses travailleurs sociaux se fait sans relâche. “Nous sommes la plupart du temps complets. Nous permettons aux familles de se poser pour une période de 9 mois qui, au besoin, peut être prolongée. Nous travaillons bien évidemment avec d’autres services tels le SAJ, le SPJ ou encore le CPAS de Charleroi. Que ce soit pour des démarches afin d’obtenir un logement définitif, la scolarité des enfants ou la recherche de colis alimentaires, nous sommes aux côtés de nos résidents. ” La recherche d’un logement étant fondamentale pour une meilleure intégration sociale, des rencontres sont également organisées entre les résidents et les personnes ayant quitté l’institution. “C’est un bon moyen pour ne pas se décourager dans son parcours d’intégration. Cela est aussi un signe de reconnaissance du parcours accompli. On peut un jour être dans la difficulté et le lendemain servir de référent et d’exemple pour les autres. Nous sommes là aussi pour assurer tout ce qui est post hébergement. ”