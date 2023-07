"Le prix de l’eau dépend de l’électricité" : 2 000 panneaux photovoltaïques sur la station d’épuration de Montignies-sur-Sambre (PHOTOS & VIDÉO)

"Pourquoi ne pas utiliser de l'énergie renouvelable?": un plan est lancé

C’est la raison pour laquelle la SPGE et Igretec, l’intercommunale qui gère notamment les stations d’épuration dans la région de Charleroi Métropole, ont installé 2 000 panneaux photovoltaïques sur les toits de la station de Montignies-sur-Sambre. “Cela permet de générer 850,000 kWh, soit 13 % de nos besoins en énergie, c’est un début” selon Olivier Lienard, directeur du secteur à Igretec. “Nous voulons doubler ce nombre pour arriver à 23 % d’autoproduction d’ici 2026. Mais aussi faire de même sur l’ensemble de nos stations d’épuration.”

La station d'épuration de Montignies-sur-Sambre, avec 2.173 panneaux photovoltaïques sur les toits. ©IGRETEC

Il faut de l'énergie 24/7, l'éolien et le photovoltaïque ne suffisent pas

Le problème, c’est que l’épuration des eaux consomme de l’électricité 24 heures/24, 7 jours sur 7. Le secteur en Wallonie a besoin de 160 GWh, 300 GWh si on compte aussi la distribution d’eau courante au robinet… soit l’équivalent de 100 000 ménages ! Il faut pomper l’eau jusqu’aux stations, y injecter de l’oxygène pour nourrir les bactéries, la pressuriser, etc. Des panneaux photovoltaïques qui ne produisent qu’en journée ne suffisent donc pas. “C’est la raison pour laquelle le secteur de l’eau en général, de l’épuration à la distribution, compte créer une Communauté d’énergie sur l’ensemble de la Wallonie. Ensemble, nous disposons de 2 000 sites, répartis sur des milliers d’hectares. On peut imaginer un mix énergétique reprenant des panneaux photovoltaïques en toiture, des éoliennes où c’est possible, de l’hydroélectricité qu’on fait déjà avec les barrages wallons, et de la biomasse avec les boues qu’on récolte en assainissant les eaux. De quoi apporter davantage de stabilité dans la production qu’uniquement le soleil ou le vent”, ajoute Eric Van Sevenant. La SPGE à elle seule compte injecter 5 à 10 millions d’euros par an pour l’instant dans l’énergie renouvelable, “un montant qui sera sans aucun doute amené à grandir dans le futur”.

La station d'épuration pourrait rejoindre le réseau de chaleur de Charleroi

Pour aller encore un pas plus loin, la SPGE étudie la possibilité d’utiliser la chaleur générée par les stations d’épuration dans des réseaux de chaleur, pour amener du chauffage aux bâtiments publics et privés. “C’est le cas à Montignies-sur-Sambre, on va étudier la possibilité d’intégrer le réseau de chaleur de Charleroi pour récupérer en partie l’énergie utilisée pour assainir les eaux.”

Dans une station d'épuration, l'eau doit être oxygénée pour permettre aux bactéries de détruire les polluants et séparer les eaux usées en eau d'un côté, en boue de l'autre. ©IGRETEC