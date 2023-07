Une page d'histoire: voici comment Charles Quint a marqué Beaumont et Walcourt

Il se rend à deux reprises à Beaumont afin de visiter le comte de Croÿ. En 1540, en compagnie de sa sœur Marie de Hongrie, régente des Pays-Bas, il rencontre Philippe de Croÿ. Ensuite, 9 ans plus tard, l’empereur retrouve à Beaumont le fils de Philippe, Charles de Croÿ, qui vient de succéder à son père décédé en avril de la même année.

La visite impériale répond alors à des préoccupations politiques car il veut faire découvrir toutes les villes du pays à son fils Philippe II, amené à lui succéder. En effet, Charles Quint envisage d’abdiquer. Il est las des affaires du gouvernement et miné par des problèmes de santé. Il veut donc préparer sa succession. C’est au cours de ce séjour que serait née la fameuse légende beaumontoise ayant donné naissance à la maxime locale : "Ville de Beaumont, ville de malheur. Arrivés à midi, pendus à une heure !"

Dépouillé par trois Auvergnats dans les campagnes environnantes, Charles Quint les fait pendre une fois entrés dans la ville, après un jugement plutôt expéditif. L’un des condamnés aurait prononcé cette phrase juste avant sa pendaison…

La reconstitution quinquennale de cette pendaison théâtrale attire des milliers de spectateurs et aura lieu la fois prochaine le 5 octobre 2025.

Il paraît qu’à l’occasion de la seconde visite de l’empereur, ce dernier fait des dépenses considérables. Il offre des cuirs de Cordoue à Charles de Croÿ, l’un des plus fidèles serviteurs de son règne, afin de garnir les murs des grandes salles du donjon seigneurial, la tour Salamandre. Le 21 août 1549, l’empereur et sa suite passent la nuit au château comtal, disparu aujourd’hui presque totalement. Il n’en reste plus que la célèbre tour ainsi que les caves et les oubliettes dans les sous-sols de l’institut Paridaens, une école secondaire située au fond de la Grand-Place. Malheureusement, on ne peut visiter ce sous-sol, qui est devenu une réserve naturelle domaniale pour l’hibernation des chauves-souris.

Un jubé et une légende en son honneur

Dans la cité mariale de Walcourt, qui ne connaît pas la légende de Charles Quint et du fameux pot à 4 anses qui ravit les amateurs de bonne bière ? L’empereur se rend dans un bistro de la ville, où la serveuse lui apporte son pot de bière en le tenant par l’anse. "Comment m’en saisir ?", s’offusque son visiteur de marque, qui lui demande d’ajouter une deuxième anse au pot pour sa prochaine visite. Mais cette deuxième fois, la serveuse tient le pot par les deux anses ! Charles Quint l’intime d’ajouter une troisième anse au pot pour qu’il puisse le saisir lors de sa prochaine visite. C’est fait, mais la serveuse, en présentant la bière, tient la troisième anse vers elle et non vers son client ! Elle est dès lors invitée à doter son pot d’une quatrième anse, ce qui donne naissance au célèbre pot à quatre anses typique de la ville.

Mais la légende diffère du mythe en ce sens qu’elle tient de faits réels probables puis est transmise oralement, occasionnant ainsi moult modifications. L’empereur, dit-on, vient un jour implorer Notre-Dame de Walcourt afin qu’elle puisse le soulager de ses infirmités. Comme tout bon pèlerin, il fait à pied une longue promenade appelée le Grand Tour. Mais selon toute vraisemblance et hormis quelques narrations contemporaines, aucune trace écrite ne subsiste d’un potentiel passage de Charles Quint à Walcourt, sinon le jubé gothique flamboyant dont on lui attribue la construction.

Ce chef-d’œuvre qui trône majestueusement à l’entrée du chœur de la basilique Saint-Materne arbore l’effigie de l’empereur. En effet, le jubé est daté de 1531, comme l’indique l’écusson sculpté au-dessus de l’arcade centrale. Les armoiries de l’empereur et de la maison d’Espagne y figurent, ce qui fait dire que le jubé était un don de ce dernier ou, du moins, qu’il y aurait contribué financièrement.

Le jubé en pierre blanche se compose de 5 arcades surbaissées et comporte 29 niches abritant des statuettes polychromes. Dès son origine, le jubé fut placé à l’entrée du chœur où il se trouve toujours à présent, et pourtant, il fut transporté au début du XIXe siècle au fond de la basilique, contre la tour.

On doit considérer ce jubé comme le plus beau des rares spécimens encore présents en Belgique. Nul autre ne réunit la même richesse sculpturale, la même grâce décorative et surtout autant de statues de si grand mérite artistique.

À l’office du tourisme, les guides aiment raconter que Charles Quint aimait venir chasser dans la région de Beaumont et de Walcourt… À chacun d’imaginer finalement le déroulement des événements, car s’il n’est pas transcrit que Charles Quint vint à Walcourt à plusieurs reprises, le contraire n’est pas écrit non plus !

