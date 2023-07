Charleroi: bienvenue dans la future cité administrative, opérationnelle en 2025

"L’intention, c’est de lancer ce marché à la fin de l’année afin de pouvoir l’attribuer dans le premier trimestre 2024, pour un démarrage des travaux en juin ", explique le directeur général de Charleroi Lahssen Mazouz. Durée: un an calendrier. Au terme des transformations de l’imposant bâtiment Magister qui doit accueillir la cité dans le quartier du Left Side Business park, quelque 600 agentes et agents communaux y seront regroupés sur 12 000 mètres carrés.

Le directeur général Lahssen Mazouz a piloté le projet avec ses équipes. ©Didier Albin

Ces agents émanent de services centraux ou ouverts au public: direction générale et budget, Finances, Informatique, ressources internes, aménagement urbain, urbanisme, communication et enseignement… Ces activités seront regroupées par pôles. L’objectif est quadruple: améliorer l’efficacité opérationnelle, mutualiser les coûts de fonctionnement, limiter les déplacements et rationaliser le parc immobilier. " L’élaboration de la programmation immobilière, définie avec le bureau d’étude de l’intercommunale Igretec chargée de monter le dossier, a fait l’objet d’une démarche inédite de co-construction", souligne le directeur général Lahssen Mazouz. " À partir de mars 2020, un processus participatif inspiré de la maîtrise d’usage a été lancé au sein de notre personnel", précise-t-il.

Dans le viseur, le label very good

En pratique, des agentes et agents ont été invités à réfléchir aux besoins en termes d’accessibilité, de sécurité intérieure, d’espace et de mobilité. "Tous ces éléments ont conduit à une première série d’ébauches qui ont été retravaillées en fonction des remarques. Nous avons également élaboré le projet par département. On a pris le temps de consulter et de concerter les demandes des futurs usagers pour les rendre cohérentes. Nous sommes désormais sur un produit fini qui vient d’être validé."

La cité administrative s’ouvrira en 2025 sur un vaste hall d’accueil complété par un réfectoire d’entreprise convertible en salle polyvalente. C’est dans ce hall que les usagers seront reçus puis orientés vers leur destination. "Ce projet répondra aux normes environnementales BREEAM, le premier de notre parc immobilier" souligne le DG. "L’ambition est d’obtenir le label very good, selon des critères portant sur la santé et le bien-être, la biodiversité, la protection contre les pollutions (y compris acoustique), la gestion de l’énergie, la valorisation des déchets, l’accès à des transports durables… "