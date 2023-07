Charleroi: les rénovations de la Maison Dorée seront abordées avec l'Agence wallonne du Patrimoine à la rentrée

Construite en 1899 par l'architecte Albert Frère, la première maison "Art Nouveau" à Charleroi - baptisée "Maison Dorée" - est dans un triste état. Un des balcons risque de se détacher, des morceaux sont déjà tombés sur le trottoir. L'asbl La Maison de la presse et de la communication, qui occupe les locaux, se plaignait il y a quelques mois auprès de nos confrères de la RTBF et de Sudinfo que ses factures d'énergie - notamment de chauffage - étaient passées de 800€ par mois à 5.000€ au plus fort de la crise: les vitraux, magnifiques au demeurant, sont en effet... en simple vitrage!