Le Sporting de Charleroi “sponsorisé” par l’UMons, une première nationale dans le foot de haut niveau

L’union a été scellée sur le site de formation du Sporting, lieu par essence d’apprentissage, de formation et de transmission. “Nous cherchions un partenaire pour notre école des jeunes. Nous avons comme ambition que l’école des jeunes deviennent un pôle d’excellence tout en faisant comprendre à nos jeunes que l’enseignement est important. Ça ne s’arrête pas au foot. Nous souhaitons que les jeunes et moins jeunes de notre ville puissent avoir accès à un enseignement universitaire sur Charleroi. Le sport et l’enseignement ne sont clairement pas opposés. À notre niveau, nous poussons nos jeunes à faire un maximum d’études et nous avons d’ailleurs mis en place tout un suivi. Notre objectif est d’aller encore plus loin. Parmi nos jeunes en formation, très peu seront professionnels. Nous devons les conscientiser à travailler à un meilleur avenir”, se réjouit Mehdi Bayat. Et Philippe Dubois de poursuivre “Ce partenariat démontre que la province du Hainaut se soucie de l’importance de l’enseignement de tout type. Tant le sport que la culture et l’enseignement doivent être présents et défendus dans une ville comme Charleroi. Dans ce cas, je ne parle pas juste de sponsoring mais de partenariat. Nous avons à jouer un rôle social et sociétal de premier plan et démontrer à tous que l’université est accessible à tout le monde. Dans la convention qui nous lie, il y a aussi l’aspect recherche notamment dans le domaine médical. Nous savons que plus que jamais le Sporting de Charleroi se tournera vers nos chercheurs tant dans le secteur économique, marketing que médical.”

