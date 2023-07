Restauration du “petit patrimoine” au centre-ville de Charleroi : vous pouvez avoir des aides si vous êtes propriétaire !

”Mais pour conserver ce patrimoine, ces façades typiques, il y a du boulot” explique l’échevin Maxime Hardy (PS), récemment arrivé au collège communal. Il y a bien entendu toute une partie des bâtiments qui sont classés par la Wallonie, ce qui permet de débloquer des subsides considérables pour les rénovations mais impose toute une série d’obligations aux propriétaires. Et à côté, il y a des façades très caractéristiques qui méritent d’être sauvées mais qui ne sont pas classées : “beaucoup de propriétaires l’ignorent, mais il existe aussi des aides pour ce qu’on appelle le “petit patrimoine”, jusqu’à 7 500 € pour restaurer des éléments de façades non classées.”

La restauration de sgraffites fait partie des possibilité d'aides de la Région wallonne ©VAN KASTEEL

L’échevin, escorté d’une l’historienne de l’art de la maison du tourisme, a fait un tour dans les rues du centre-ville de Charleroi ce mercredi matin, en suivant les balises du parcours Art Nouveau. “Je dépose une quarantaine de courriers à destination des propriétaires de maisons qui ont des éléments exceptionnels qui mériteraient d’être restaurés, ici un bow-window, là une porte, là encore des vitraux ou des sgraffites”, dit-il. “À la Ville de Charleroi, il y a peu d’aides à aller chercher, mais il y a des subsides régionaux. Il faut le rappeler. Et j’ouvre aussi ma porte à ces propriétaires pour qu’on se rencontre, pour voir comment on peut mieux les aider à restaurer leur bien, entendre les difficultés et faire le relais auprès de la Région wallonne. J’ai été député, je sais qu’il est possible d’aller mettre la pression à un niveau supérieur pour améliorer les choses.”

L'échevin Maxime Hardy et le propriétaire de la Maison des Médecins à Charleroi. ©VAN KASTEEL

En rue, on voit des exemples. Rue Léon Bernus, des sgraffites ont été restaurés, avec dorures et mise en couleur. Le subside a entièrement couvert la dépense. Un peu plus bas au boulevard Paul Janson, c’est un bow-window qui a été entièrement rénové pour un vrai “cachet”, ici les travaux ont coûté quasiment 9 000 € mais le propriétaire n’a eu à payer que ce que le subside ne couvrait pas, soit 1 500 € pour plusieurs mètres de châssis. “Ce sont des petits éléments importants pour le cachet, pour faire venir les touristes, pour qu’on soit fiers d’être Carolos. À la Maison des Médecins, le propriétaire est un Bruxellois passionné qui est venu s’installer ici après avoir eu un coup de cœur pour le patrimoine. On avance.”