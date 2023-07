Trois jours de Festiv'été à Fleurus, du 21 au 23 juillet

Calendrier oblige, tout commence ce vendredi 21, avec une grande journée de circonstance, intitulée "Belge, une fois". La Fête nationale va se vivre en famille avec, en fil rouge, des stands forains mettant en évidence des jeux anciens, tels qu’un lancer d’anneaux, un parcours de billes, un tir aux pigeons ou un chamboule-tout. Selon les scores engrangés par les uns et les autres, des lots seront à gagner. L’ouverture des jeux anciens se fera à midi, après les cérémonies patriotiques, au monument aux Morts, dès 10 h 15. Des spectacles de kangoo jump, de magie et de ventriloquie occuperont l’après-midi, de 13 heures à 15 heures, avant un grand concert 100% pétri de belgitude.

C’est Marka, époux de Laurence Bibot et papa de Roméo Elvis et d’Angèle, qui revisitera ses nouvelles chansons et ses succès plus anciens, de 17 heures à 18 h 30. D’ Accouplés à Si demain, Je Reviens en passant par La Poupée Barbu ou Je Parle, Marka ne manquera pas de faire danser et chanter petits et grands. Cette première joyeuse journée se terminera vers 22 heures, avec la fermeture du bar et des foodtrucks.

Mais tout reprend dès le lendemain. Ce samedi 22 juillet, la place Albert 1er va vibrer avec les bons sons d’une soirée intitulée "Belgium Classic". C’est El Sonido Seductor del Hombre Lobo qui commencera par mettre l’ambiance, avec un DJ set dès 18 heures. Suivront le blues-boogie d’Emmanuel Picardi & The Bright Sorrow et le rock classique du Thomas Henry Rockestra, avant la tête d’affiche de cette soirée. Après le décès de son chanteur historique, Mario Guccio, le groupe Machiavel a rebondi, s’est trouvé un nouveau chanteur et vient présenter ses nouvelles chansons, et ses quelques tubes incontournables, à Fleurus, ce 22 juillet.

Dimanche 23, enfin, la place Albert 1er se transformera en grande piste de cirque. Intitulée "La place aux étoiles", cette journée démarrera dès 16 heures. Fanfares, magiciens, acrobates, clowns, cracheurs de feu, il y en aura pour tous les âges, le tout, évidemment, totalement gratuit.