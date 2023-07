Charleroi est partenaire d'autres villes européennes pour la "transition énergétique"

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans la transition

La Ville de Charleroi, en tant que pouvoir public, a plusieurs rôles à jouer: montrer l'exemple, faciliter la transition et faire sa propre transition. Un plan massif d'isolation des bâtiments publics est par exemple en cours, un réseau de chaleur est en train d'être installé au centre-ville, entre autres. Mais Charleroi n'est pas seule: "Depuis trois ans la Ville de Charleroi est en effet, à mon initiative, devenue membre du réseau d’échange européen "Energy-Cities" qui est une association européenne de villes en transition énergétique (urbanisme durable, économies d'énergies et énergies renouvelables). Elle représente 1000 autorités locales de 30 pays différents", souligne l'échevin de la Transition Ecologique, Xavier Desgain (Ecolo).

Des réunions thématiques pour échanger les bonnes idées et pratiques au niveau européen

Le 20 avril dernier, une réunion thématique a eu lieu à Paris, sur le "rôle des territoires européens dans la transition énergétique". Julien Lechat, secrétaire adjoint du cabinet Desgain, s'y est rendu pour "présenter notre vision de la transition, nos projets concrets sur Charleroi et sa métropole ainsi que nos spécificités afin d’alimenter la réflexion collective sur les outils et les politiques existantes et/ou à développer pour rencontrer cet enjeu de la transition énergétique", précise l'échevin. "Les sujets abordés étaient relativement nombreux et ont permis d’alimenter notre réflexion sur les communautés énergétiques, la transition hydrogène, la politique de massification de l’isolation des logements et notamment des copropriétés, … De quoi alimenter en idées, contacts et outils nos projets locaux tels que le développement d’une communauté d’énergie communale, le développement d’une offre destinée aux copropriétés pour la plateforme Charl’Isol ou bien les projets autour du District CleanTech de la Porte-Ouest."

À Charleroi pour le MR, "il faut que les rapports de ces échanges et réunions soient accessibles"

Xavier Desgain était interrogé sur la question par le chef de groupe MR au conseil, Nicolas Tzanetatos. Parce que c'est la Ville de Charleroi qui a payé le déplacement, soit 230€ (aller-retour en train et tickets de métro sur place). "Je m'étais étonné qu'il n'y ait pas eu de rapport sur ce qui s'est fait et s'est dit là-bas", détaille le conseiller communal. "Dès qu'on met des moyens publics, ça serait intéressant d'en faire bénéficier les membres du conseil communal, qu'il y ait une trace, sans que l'opposition ait besoin de la demander. Au Parlement par exemple (il est également député wallon, NdlR), tous les rapports sont accessibles aux élus: c'est une question de transparence, pour que cette expérience profite à la Ville et pas qu'au collaborateur en question..."