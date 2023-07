Interdiction de se rassembler dans un quartier de Châtelineau. “Nous continuerons à déranger les dérangeants”

Si des mesures plus sévères ont été prises c’est au terme de tentatives d’actions plus conciliantes. “On arrivait au bout de ce que les services de polices pouvaient faire. Nous avons souhaité que l’autorité administrative nous donne un outil administratif et juridique complémentaire pour avoir plus d’impact et de résultats en complément de nos actions. ”

L’objectif est d’assurer plus de quiétude en soirée et pendant les nuits pour que les riverains puissent se reposer au calme.

Concrètement, un arrêté de police a été promulgué. Celui-ci interdit tout rassemblement de plus de quatre personnes en soirée et en nuit. Pour éviter tout déplacement des nuisances, un plus large périmètre a été délimité. “Le quartier concerné est celui de la rue de la Fontaine et ses alentours. Le périmètre s’étend jusqu’à la place Wilson. Nous ne voulions pas un déplacement des perturbations vers cette place qui connaît déjà, de manière plus sporadique, des difficultés en termes de nuisances. ”

Le but est clair et avoué : “déranger les dérangeants”

La mesure se veut être progressive et le chef de la police ne veut pas parler de “tolérance zéro” mais assure intervenir avec les moyens adéquats. “Nous avons déjà accompli des actions. Il y a nos interventions, de rencontres avec les riverains, nous avons écrit aux perturbateurs identifiés. Ceux-ci ont été mis en demeure dans le cadre d’une procédure d’interruption temporaire de lieux, une mesure complémentaire à toutes nos actions. Cette mesure a une portée plus générale puisqu’elle vise des lieux et les rassemblements de personnes. Nous avons des actions sur le plan individuel et sur le plan judiciaire si on a un constat d’infractions et notamment avec tout ce qui rapport à la détention et au trafic de stupéfiants. ”

Le chef de la police locale reconnaît que les conditions météorologiques influencent les actions de forces de l’ordre. “Il est clair que par les fortes chaleurs les rassemblements sont plus nombreux et plus tardifs et cela perturbe les personnes qui laissent plus volontiers leurs fenêtres ouvertes. L’escalade des nuisances aussi a mentionné. On en arrive parfois à des dégradations et des jets de feux d’artifice. Nous voulons exprimer notre fermeté à cet égard. Il n’est pas question que des gens prennent possession d’un quartier. S’ils veulent se divertir ils peuvent bien évidemment le faire mais en respectant la quiétude des riverains. S’il y a des troubles, les contrevenants seront sanctionnés avec toute l’intelligence voulue”, conclut Philippe Borza.