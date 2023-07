Le CPAS de Charleroi lance la 4è édition de son hiver solidaire

Depuis plus de 10 ans, le CPAS de Charleroi soutient le milieu associatif via des budgets dédiés à des projets participatifs. Suite aux États-Généraux de l’Action Sociale qui se sont tenus en 2019, le CPAS appuie en plus annuellement des micro-projets portés par des Carolos, pour les Carolos. “le jury sera particulièrement sensible aux projets qui s’adressent aux enfants en situation de précarité, en particulier pour égayer pour les fêtes de fin d’année comme la Saint-Nicolas et Noël”, explique Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS. . Par aide matérielle, il est entendu l’aide apportée via l’alimentation, les vêtements ou encore l’accès à l’hygiène et à la santé. Une attention particulière est portée cette année aux actions qui proposeront des présents et des collations dédiées aux enfants en situation de précarité dans le cadre des fêtes de fin d’année.