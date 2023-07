Mobilité : du changement à prévoir dans le centre de Marcinelle, pour protéger la dorsale wallonne et éviter le “trafic de transit” dans les quartiers

La rue de Damzelles, qui relie la Grand’Place au chemin de fer près du moment aux victimes de Dutroux, pourrait être mise en sens unique. “À plusieurs reprises des véhicules qui circulaient dans le sens descendant (que ce soit en situation hivernale ou non) ont percuté la palissade en béton qui délimite le domaine du chemin de fer et se sont retrouvés sur les voies, paralysant la circulation ferroviaire sur la dorsale wallonne”, indique l’échevin Xavier Desgain interpellé par Laetitia Dehan (MR). À la demande d’Infrabel, il a été décidé d’interdire la circulation dans le sens descendant… et il ne serait donc bientôt plus possible que de venir de l’avenue de Philippeville vers la Grand’Place, plus l’inverse.