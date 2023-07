Depuis un mois des portes ont été placées à la galerie Bernard et fermées la nuit, une volonté des copropriétaires aux nombreux avantages

Espace privé géré par une copropriété, cette décision n’est donc pas du fait de la ville de Charleroi mais bien de l’association des propriétaires. Si commerçants et résidents se partagent les lieux il a fallu tenir compte de l’ensemble des avis avant de prendre la décision de fermer les portes durant la nuit.

Après un mois, le bilan est plutôt positif. “Il a fallu se mettre d’accord mais à terme tout s’est bien passé. Cette décision est positive car il est clair qu’il y avait beaucoup de déchets. Bien que la galerie soit nettoyée quotidiennement il n’empêche que cela prend du temps. Seul le dimanche la galerie n’est pas nettoyée et cela se voit. Une des seules discussions que nous avons eue est à propos de l’heure de fermeture. Si certains voulaient une fermeture d’autres, et en majorité des commerçants, la souhaitaient à 19h. Cela permet aux autres commerçants de finir à 18h et de traverser la galerie pour rejoindre son parking”, commente Didier Colart, l’un des commerçants de la galerie. Et Marie, responsable de la Scouterie de poursuivre. “C’est positif comme décision, une première chose est que cela permet une isolation qu’il n’y avait pas. Quand il fait 10 degrés dans la galerie il en fait à peine plus chez moi. Mais l’aspect principal est la limitation des dégradations. Certes, il y avait des sdf qui venaient y passer la nuit, cela peut parâtre dérangeant visuellement mais ils n’ont pas le choix tout le temps. Le plus dérangeant était les personnes qui traversaient la nuit en état d’ébriété et qui frappaient dans les devantures des magasins ou urinaient en plein milieu. Un autre avantage est que nous ne sommes plus obligés de baisser nos rideaux. Les clients voient bien que nous sommes encore en activité. Une fois les portes extérieures fermées, cela crée une autre ambiance. Nous sommes maintenant dans un “petit village”. Nous avons gagné en convivialité. ”

Pour ce qui est de devoir faire le tour après 19h, il se dit simplement que c’est une autre habitude à prendre.