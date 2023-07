Des “radeaux végétalisés” sur la Sambre à Charleroi : où en est-on ? “Le premier essai n’était pas concluant, un radeau expérimental sera placé à Jumet”

”En dehors de leurs fonctions strictement piscicoles, les radeaux présentent un intérêt paysager indéniable et contribuent au développement de la biodiversité le long des couloirs écologiques que constituent nos cours d’eaux”, répond Paul Magnette. “En 2017, la Maison wallonne de la pêche et le Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl, ont mené ensemble un vaste projet, afin d’aménager des radeaux végétalisés sur certains sites de la Basse-Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles. Cette expérience pilote s’est avérée peu concluante. Les radeaux se sont retrouvés complètement immergés et ont dû être enlevés.”

Des radeaux végétalités à Bruxelles ©© Bernard Demoulin

Pour autant, l’idée n’est pas morte avec ce test raté. Le bourgmestre dit rester “très attentif” à ce que de nouveaux projets du genre puissent voir le jour. “Notre partenaire Contrat de Rivière Sambre et Affluents teste actuellement des matériaux qui permettront d’expérimenter de nouveaux projets.” Mais il y a d’autres contraintes techniques, précise-t-il. Il faut que les radeaux puissent permettre aux bateaux de manœuvrer et naviguer, d’autant plus que la réouverture de la navigation Paris-Namur et l’adaptation des gabarits devraient permettre prochainement à de nombreux navires de 3 000 tonnes d’effectuer le déplacement entre la capitale wallonne et française. “Aussi, le placement des radeaux doit assurer une hauteur de berges qui permet un ensoleillement suffisant pour la croissance des végétaux”, ajoute encore Paul Magnette. “C’est sur base de ces considérations et des expérimentations antérieures que s’envisageront les projets une fois les questions techniques levées.“

À titre expérimental, un radeau sera placé sur le premier étang du parc de la Serna, à Jumet, ajoute le bourgmestre. “Celui-ci, de 12 mètres carrés, accueillera des Carex, Iris et Phragmites”, c’est-à-dire des graminées, des fleurs et des roseaux.