La vie de la mine à charbon expliquée grâce à une exposition Lego au Bois du Cazier

Au Bois du Cazier à Marcinelle, musée à ciel ouvert de la mine et de la vie des mineurs, on a souhaité se démarquer et proposer l’exposition “Mine et une brique” en lien avec le site historique.

Pour la première fois en Belgique, les visiteurs sont invités à se plonger dans une exposition unique en son genre, où les briques colorées se transforment en un témoignage étonnant de l’histoire minière et de ses métiers.

Même s’il ne faut pas attendre les jours de pluie pour une telle visite l’occasion est bien là pour une sortie ludique et divertissante.

La vie de la mine expliquée aux familles, aux petits et aux grands

Au fil de la visite, le public s’immerge dans un univers miniature incroyablement détaillé et authentique. “Les maquettes en LEGO® représentent fidèlement l’essence de la mine, avec ses galeries sombres, ses machines imposantes et ses mineurs courageux qui se frayent un chemin à travers les entrailles de la terre.”

”Les concepteurs, l’entreprise Brickevent ®, se sont inspirés de la mine de Faymoreau, en France (Vendée). Mais ce qui désormais devenu un “centre minier” ne manque pas de similitudes avec le Bois du Cazier. La reproduction de la salle des pendus, que l’on peut découvrir à l’entrée du musée de l’Industrie, est, à cet égard criante de réalisme. Cette maquette compte précisément 7.490 briques, pèse 3.92 kg et a nécessité 50 heures de travail. Pour celle du carbonifère (une période géologique allant de 359 à 299 millions d’années qui doit son nom à l’abondante production de charbon qui a débuté à partir de sa seconde moitié, poursuivie et achevée durant le Permien), il a fallu 50h de conception et construction pour placer les 10.000 briques utiles.”

La vie sur un site minier est aussi reproduite. ©D.R.

Chaque maquette raconte une histoire, mettant en valeur les différents métiers qui ont contribué à l’exploitation minière au fil des siècles. Vous pourrez admirer les mineurs vaillants qui manient leur pioche avec précision, les ingénieurs qui conçoivent des systèmes sophistiqués ou encore les hiercheurs qui poussent courageusement les wagons dans les profondeurs de la terre.

Mais cette exposition ne se contente pas de présenter des maquettes, elle offre également une expérience interactive pour les visiteurs de tous âges grâce à un atelier ludique, où vous pourrez créer votre propre mini-mineur ou même participer à la construction d’une partie de la maquette en cours. L’occasion de laisser libre cours à votre créativité.

Une exposition créée par Brickevent® jusqu’au 15 octobre.