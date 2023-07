Lancement de l’édition 2023 du Certificat universitaire en formation de formateur d’adultes à Charleroi

Pour la rentrée de 2023 l’Université Ouverte de Charleroi propose Certificat universitaire en formation de formateur d’adultes à Charleroi. Cette formation s’étale sur 9 mois – d'octobre 2023 à juin 2024 – à raison de 17 vendredis après-midi (dont deux sont consacrés à des ateliers de formations actifs) et d’une période de stage.

Ce cursus s’adresse aussi bien aux personnes souhaitant se former en vue de devenir formateur en entreprise ou dans le monde de l’action sociale qu’aux formateurs désirant stabiliser leurs compétences acquises par l’expérience de terrain.

La formation se veut pratique et générale car elle permet de tisser des liens constants entre les aspects conceptuels qui nourrissent la réflexion et les exercices, notamment via les microteachings et les travaux individuels et/ou collectifs proposés après chaque module.

La pratique est favorisée grâce à des participations à des stages. Les évaluations sous forme de débriefings favorisent notamment les échanges fructueux et permettent la constitution d’une boîte à outils des bonnes pratiques du formateur.

Informations et contact : info@uo-fwb.be 071/65.48.30