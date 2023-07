Les obstacles que rencontrent les personnes handicapées: le GAMP lance un appel à témoins pour un "rapport alternatif" à faire à l'ONU

Le GAMP, le Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places pour les personnes handicapées de grande dépendance, appelle au soutien. "Nous avons besoin de votre soutien pour faire entendre les véritables défis auxquels les personnes en situation de handicap et leurs familles sont confrontées au quotidien. En tant que membres du BDF (Belgium Disability Forum), nous participons à la rédaction d'un rapport alternatif destiné au Comité des Droits des personnes handicapées, un organisme de l'ONU. Votre participation active et vos témoignages sont essentiels pour compléter ce rapport et mettre en lumière la réalité vécue par les personnes handicapées en Belgique", peut-on lire dans une newsletter de l'organisation.