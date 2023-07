Un nouvel escape game à Charleroi: "Mission Wallace" ouvre au Centre de Culture Scientifique pour se plonger dans le Darwinisme et l'évolution

Le principe de l'escape game est toujours le même : en groupe de 2 à 6 personnes, vous êtes coincé dans une pièce, il faut fouiller et résoudre des énigmes pour arriver à vos fins avant que le temps ne soit écoulé. "La thématique est celle de l'évolution, de Charles Darwin que tout le monde connaît et d'Alfred Wallace, qui a fait un peu les mêmes travaux que Darwin mais qui est beaucoup moins connu. Il ne faut aucune connaissance scientifique préalable, c'est justement un jeu et des énigmes pour en apprendre davantage", explique la chargée de communication Marjorie Bouffioux.

La petite équipe du CCS organise des séances quasi tout l'été - sauf durant les périodes de stages - mais à la rentrée, il sera toujours possible de jouer mais ce ne sera plus organisé que sur demande. Tarif: 30€/groupe (maximum 6 personnes). "Mission Wallace" est accessible à partir de 12 ans.

> Réservation obligatoire au 071 600 300 ou via le site web https://urlz.fr/mPRI.

Prochaines séances disponibles :