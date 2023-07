Collecte de sang et de plasma extraordinaire à Rive Gauche ce mercredi 26 juillet de 10h30 à 17h: "Ensemble, sauvons des vies, donnons!"

Pour les donneurs et donneuses, “héros et héroïnes du jour”, un espace détente post-don et la distribution de petits cadeaux sont prévus. Celles et ceux qui seront garés dans le parking de Rive Gauche recevront également un ticket parking d’une heure.

Le Don de sang Charleroi attend beaucoup de cette mobilisation et compte sur l’effet d’émulation entre collègues voisins de bureau ou, pourquoi pas, entre commerces/institutions des environs du Boulevard Tirou!

Le slogan à faire circuler ?

Le slogan à faire circuler: "Ensemble, sauvons des vies, donnons ! (30 minutes = 3 vies sauvées)".

La collaboration entre Rive Gauche et Don de sang Charleroi comprend également le relais de la campagne d’été “Avant de voyager, penser à donner” par le centre commercial et une action spéciale sera ciblant cette fois l’ensemble du personnel des commerces de Rive Gauche.

En pratique: le don de sang et de plasma a lieu ce mercredi 26 juillet 2023 au Centre commercial Rive Gauche (cellule située à côté de Divine Nature) de 10h30 à 12h30 et de 13h à 17h.