Chute dramatique à Charleroi: un enfant de 5 ans meurt en tombant du 5e étage d'un immeuble

Un terrible drame a eu lieu ce mardi matin, dans un des immeubles à appartements de l'allée Champ de Gernevaux à Mont-sur-Marchienne (district Sud de Charleroi). Un enfant de cinq ans est tombé d'une des fenêtres du logement se trouvant au 5e étage. "L'enfant habitait avec sa maman et deux autres enfants. L'un est plus petit et la sœur est âgée de 6 ans", confie Daniel Marliere, magistrat presse au parquet de Charleroi, confirmant l'information publiée par différents médias locaux.