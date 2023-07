Lacs de l'Eau d'Heure: les pêcheurs en barque devront encore attendre

Le dernier obstacle n’est autre que l’installation d’un boîtier et d’un lecteur de code QI, qui piloteront la barrière d’accès au lac afin de permettre la mise à l’eau des barques concernées.

Au cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, on explique que pour des raisons liées à un manque de concurrence, une première procédure de marché public pour l’installation du boîtier a avorté fin 2022. Le marché a été relancé et doit être attribué prochainement, puis exécuté, mais la barrière ne devrait être opérationnelle que pour la prochaine saison de pêche ou au plus tôt en fin de saison 2023, précise-t-on.

Malgré une forte opposition du seul occupant des eaux, le club de voile, toutes les dispositions légales ont cependant été prises par un arrêté du ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus en février 2021 pour permettre aux adeptes de la pêche en barque d’avoir accès au lac, souligne pour sa part le rédacteur en chef du magazine halieutique, Bruno Chermanne.

Ce type de pêche en eaux gérées par la Région a en effet nécessité une adaptation législative: instauration d’un permis spécifique "L" journalier, limitation périodique du nombre de barques, obligation de remettre le poisson à l’eau.

La Fédération des pêcheurs souligne encore que la pêche en barque présente un énorme potentiel touristique, qui peut attirer de nombreux visiteurs étrangers.