Le 1er août, le zoo virtuel de Gaia pose ses valises à Charleroi: à quoi s’attendre?

Le mardi 1er août, l’association Gaia pose ses valises à Charleroi pour sa tournée d’été avec son zoo virtuel. Ce sera sur la place Verte, entre 10 et 18 heures. “Pourquoi aller au zoo pour voir des animaux en captivité quand on peut les admirer en réalité virtuelle ? Lors de notre tournée d’été, nous vous invitons dans notre zoo virtuel, où vous pourrez admirer des animaux sauvages de près et d’une manière unique et innovante”, indique l’association de défense des animaux.