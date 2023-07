Mauvaise saison touristique aux Lacs de l’Eau d’Heure: “la pluie, le déplacement des congés ou les revenus moindres n’aident pas, tout peut jouer”

Au camping des Lacs, à Landael ou même d’une manière générale dans le tourisme wallon, c’est un peu la soupe à la grimace : les gens sont moins nombreux qu’à la même période l’année passée. Par endroits, il n’y a même… quasi-personne nous soufflait un employé touristique ! “Heureusement, on voit que ça remonte au niveau des réservations à partir du 21 juillet, mais la météo qu’on a depuis lors n’aide pas du tout…” explique Jean-François Baelden. Avec la pluie qui s’abat depuis dimanche sur la Belgique, difficile de se dire qu’on irait faire une balade en forêt, passer quelques jours en camping, manger en terrasse ou boire un verre…

Quand on lui demande ce qui a pu jouer, outre la météo, le gérant a des pistes, mais pas de réponse franche : “la première semaine de juillet avec les changements des vacances scolaires, ça a sans aucun doute joué”, analyse-t-il. “On a aussi remarqué qu’il y avait, dans le même temps, beaucoup d’offres et de promotions pour essayer de provoquer les voyages à l’étranger à partir de la deuxième semaine de juillet. Peut-être que des gens sont plutôt partis loin que prévoir un passage aux Lacs ? Tout est possible. Il y a aussi la situation économique, avec peut-être des gens qui ont perdu des revenus, ou qui ont peur de les perdre, et ne viennent pas dépenser leur argent en détente et en tourisme, malgré les congés. Ou bien, on n’a pas fait assez de publicité pour nos Lacs… On ne sait jamais, avec le tourisme, tout peut jouer. Ce qui est sûr, c’est que c’est comme ça un peu partout, mes contacts dans le secteur touristique wallon et européen me le confirment.”

Et puis il y a bien entendu la pluie, le crachin, la drache et la grisaille. Qui n’invite pas aux “vacances”. Pourtant, d’après Jean-François Baelden, on pourrait voir les choses autrement : “J’ai des clients qui me le disent : ils ne viennent que quand il fait mauvais, sinon ils trouvent qu’il y a trop de monde aux Lacs de l’Eau d’Heure. Quand il pleut, on a beaucoup plus de place que d’habitude pour toutes les activités. Dans l’eau déjà, et quand comme aujourd’hui il fait relativement chaud mais qu’il pleut, certains considèrent qu’ils sont déjà mouillés et qu’un peu de pluie ne va rien changer, au Spin par exemple. Mais aussi pour nos activités indoor : le lasergame, la visite guidée des barrages qui est une des plus belles visites qu’on puisse faire, etc. Et avec le mauvais temps, on a aussi un nouveau public ici qu’on n’avait jamais vu avant : les scouts. Il y a quelques jours, un camp scout qui avait prévu des activités à l’extérieur s’est rabattu sur le lasergame avec les enfants, vu la météo. On s’est bien entendu et on a pu leur offrir une réduction, et le bouche-à-oreille a fait son effet, maintenant plusieurs camps scouts se montrent intéressés.”