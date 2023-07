Nouvelle salve de concerts à Fleurus: avec "humour et fun", ces 28 et 29 juillet sur la place Albert 1er

Ce vendredi 28 juillet, le rendez-vous est estampillé "The New Voices Day" et va mettre en évidence deux concerts des plus intéressants. Dès 18 heures, le public pourra découvrir Aprile, jeune auteur-compositeur-interprète originaire de Liège ; celui-ci présentera ses chansons pop et électro, entre douceur et intensité. Ensuite, c’est un talent local, une incarnation de plus de l’adage "nul n’est prophète en son pays", qui prendra la scène d’assaut: Daniel Roméo vient y jouer avec quelques amis musiciens un concept intitulé C-Sides. Dans des ambiances funk, soul, rock voire hip-hop, il va mettre en avant quelques jeunes chanteuses et chanteurs appelés, qui sait, à devenir de futures vedettes. Le bassiste carolo, qui accompagne notamment Bernard Lavilliers sur toutes ses tournées, s’y connaît en matière de découvertes de stars en devenir puisqu’il est aussi le directeur musical de l’émission The Voice Belgique.

Samedi 29 juillet, tout va commencer dès 17 heures. La journée s’appelle le "Fun Day". Et comme son nom l’indique, il y aura de quoi rire, s’amuser, se divertir tout au long de la fin d’après-midi et de la soirée. D’abord, Les Déménageurs vont proposer un concert best-of, qui va forcément déchaîner les plus petits mais aussi leurs parents. Ensuite, Mass, ancien membre des groupes Fuel Sauce et Clan d’Estime, va présenter son travail solo, en formule acoustique, voix et guitare. Par après, le projet musical Mercadillo, porté par des membres de Babelsouk, Los Petardos, Dirty Fingers et d’autres, va mêler avec bonheur rock et humour. Ce que feront également les têtes d’affiche de ce samedi soir puisque la place Albert 1er va s’enfoncer sous les joyeuses "bièsseteries" des Gauff’, qu’il n’est plus besoin de présenter.

Il n’est par contre jamais superflu de le rappeler: ces activités mises sur pied par l’ASBL "Fleurus Culture" sont totalement gratuites et libres d’accès.