Benny B, prêt à mettre le feu ce mercredi sur scène à La Madeleine, se livre sur sa carrière et ses projets

Son dernier single “La belle époque” cartonne déjà sur Youtube.

Qu’est-ce que cela fait d’avoir fait avouer à des milliers de personnes qu’ils étaient fous ?

Et bien c’est génial ! À la base c’était une idée du producteur de mettre ce refrain entre les couplets. Au début, venant du Hip hop on n’était pas très chauds. Nous écoutions à l’époque notamment du rap américain comme Public Enemy, nous voulions des refrains un peu plus “street”. Après c’est clair que c’est une idée de génie de mettre ce refrain être les couplets. Aujourd’hui c’est devenu une espèce de gimmick à la belge que tout le monde répète encore. Si 32 ans plus tard des milliers de personnes le chantent encore c’est que c’était la bonne chose à faire. Nous étions dans les débuts du sampling même si Daddy K en utilisait déjà dans ces sets de DJ.

Après un parcours de vie en dehors de la musique et de la scène, qu’est ce qui donne l’envie de “rechausser les crampons” ?

C’est le moment qui te dit que tu as fait tout ce que tu voulais. Après le premier succès dans les années 90 je voulais absolument me poser, fonder une famille et trouver un travail. J’ai réussi à le faire et puis un jour on vient te rechercher pour des télés avec des émissions émergentes comme “Que sont-ils devenus”. On est venu me chercher en Belgique. Je me suis alors posé des questions moi qui finalement avait réussi à mettre une parenthèse et presque oublier ma vie de Benny B tellement j’étais finalement bien avec famille et travail au salaire intéressant. Ça m’a titillé de plus en plus et je me suis dit tien allons voir si le public ne m’a pas oublié. Et depuis 2011 je suis toujours sur scène et ça va crescendo comme si je n’avais jamais arrêté. À l’époque le seul moyen de savoir que tu existes c’était la télévision et comme on avait arrêté d’en faire les gens pensaient que nous avions disparus. Même si aujourd’hui je continue en solo, nos relations sont toujours bonnes. Chacun a juste repris le chemin de ce qu’il faisait avant, je reviens simplement à mes origines.

Avec des thèmes qui changent et un tout autre vocabulaire, que pensez-vous du rap d’aujourd’hui ?

Je pense que le rap d’aujourd’hui n’est pas plus mauvais que celui d’avant, il est juste différent. Il ne correspond pas à l’ancienne génération qui n’a pas les mêmes codes. La génération de rap d’aujourd’hui correspond à la génération d’aujourd’hui qui l’écoute et qui le vit. Le rap s’est adapté à la génération d’aujourd’hui qui est un peu plus “trash”, qui utilise un autre langage et un autre vocabulaire. Je trouve aussi qu’il y a moins de pudeur voire que ça complètement disparu. Vu par des anciens c’est vrai que la critique peut être facile mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand est sorti “Mais vous êtes fous ! ” c’était aussi interpellant pour les personnes de la génération de mes parents qui n’avaient jamais entendu ce type de musique.

Le contexte est clairement différent parce que parfois il y a de la vulgarité, de l’intérêt pour l’argent ou encore les filles. Il ne faut pas dire que c’est mauvais juste attirer l’attention vers une certaine pudeur. Peut-être qu’arrivera ensuite une nouvelle génération qui va à nouveau revenir vers cette pudeur.

Qu’est ce qui a fait que vous ne tourniez pas blink blink ?

(rire) Si je vire blink blink c’est toujours modérément et c’est lié au rap et mes prestations sur scènes avec quelques chaînes. Je pense être un artiste contradictoire. Je viens d’une très grande famille, j’ai beaucoup de respect pour mes parents et les traditions. Mon truc c’était de réussir dans la vie sans faire honte à mes parents ni à mes sœurs ni à mon entourage. C’est ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui. Je gère mon image et pour réussir je n’ai pas fait tout et n’importe quoi.

Qu’est ce qui vous fait vibrer aujourd’hui dans la musique ?

Je n’ai pas de son du moment, je suis un ancien qui écoute Nostalgie dans sa voiture. Je suis d’une génération où il avait tellement de diversités musicales. J’ai besoin de mettre parfois dans ma bulle. Quand on écoute une musique et qu’on se sent bien c’est parce qu’on retrouve des repères un peu comme un doudou d’adulte. J’ai grandi dans la New wave, le disco, la soul,… et j’écoute encore tout ça. Ce qui me fait vraiment vibrer c’est la scène. Mes titres phares viennent de Michaël Jackson ou encore James Brown.

À qui et pourquoi vous demanderiez sérieusement aujourd’hui s’il est fou ?

Je me le demanderais à moi dans un miroir regardant dans les yeux. Je me répondrais que non tu ne l’es pas du tout. Après toutes ses années j’ai prouvé que je ne l’étais pas. Mes idées et mon rêve pouvaient l’être mais j’ai prouvé que j’y étais arrivé.

