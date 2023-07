Charleroi: le "meilleur sommelier de Belgique" Pierre Vicini, est décédé à 64 ans

Il a fait la fierté de sa région et brillé dans les hautes sphères de la gastronomie, dans le Royaume et au-delà. Pierre Vicini, élu meilleur sommelier de Belgique en 1990, a tiré sa révérence, ce mardi 25 juillet 2023, en toute discrétion, chez lui, à Marcinelle, à l’âge de 64 ans. Carolo d’origine et fils d’immigré italien, il avait travaillé durant 33 ans comme sommelier en restauration et hôtellerie.