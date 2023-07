"Des Contes et des Menteries" au château de Trazegnies: un premier festival pour la Maison du Conte de Charleroi

Place donc, cette fois, à la toute première édition du Festival du Conte et de la Menterie, qui se tiendra en cette fin de semaine, dans les murs, et, selon la météo, dans les espaces verts du château de Trazegnies. Jacky Druaux ne le cache pas: "Nous relançons aussi ce beau rendez-vous car nous avons obtenu un petit subside, après avoir rentré un dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous pouvons également compter sur le soutien de la Province de Hainaut, de la plateforme Divertiscènes et de deux Rotary de la région. C’est d’ailleurs l’implication de ces service-clubs qui nous ouvre les portes du château de Trazegnies puisque le président de l’ASBL du château est membre du Rotary".

Concrètement, tout démarrera à 18 heures, ce vendredi 28 juillet, avec un cocktail conté, avant une représentation de Tous mes chaperons, de, par et avec Sophie Clerfayt, qui revisite toutes les versions de la célèbre héroïne face au grand méchant loup. À 20 h 30, ce sera soirée "cabaret conte", avec animation et micro ouvert à quiconque ose se lancer, professionnel ou amateur.

Samedi 29 juillet, les animations dans le château et autour de celui-ci, commenceront dès 13 heures. Pascale Baeyens proposera Et hop, et plouf, tous à l’eau, un conte pour enfants à 14 heures. Une balade contée est organisée à 15 h 30, avant un florilège d’animations musicales et artistiques dans la cour du château, qui mènera le public jusqu’à L’Affaire Grand Méchant Loup, de et par Monsieur Mouch, à 19 heures.

Enfin, sera venu le temps du premier grand concours de menteries du Pays de Charleroi, animé et présenté par Yolaine. "La menterie, c’est une pratique un peu à part, résume Jacky Druaux. Tout y est faux et le public le sait. Mais il faut déployer le talent pour que tout le monde y croie quand même. C’est lors du Festival du Conte de Chiny, l’an dernier, que j’ai rencontré Yolaine, canadienne francophone et ancienne championne du monde de menterie, et que l’idée de travailler ensemble sur ce projet a germé".

Les meilleures prestations seront récompensées. L’accès aux animations dans le château est gratuit, les spectacles sont payants, notamment avec un système de pass: 16€ pour tous les spectacles d’un jour ; 27€ pour tous les spectacles des deux jours. Les préventes se terminent ce 27 juillet à midi, au 0475/64 95 38.