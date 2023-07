Les jeunes châtelettains se mobilisent tout l’été pour la communauté au nom de la solidarité

À Châtelet, ils sont 26 jeunes à retrousser leurs manches pour consacrer une partie de leurs vacances à cette aventure collective. Répartis dans entre le CPAS et le Plan de Cohésion Sociale et actifs sur plusieurs sites sur le territoire communal, ils effectuent des travaux d’intérêt généraux au sens noble de la formule. Leur mission, s’impliquer dans la valorisation, l’amélioration de leur quartier et de leur environnement mais aussi de les encourager à développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. Une implication qui en contrepartie offre la possibilité aux jeunes de disposer d’un job d’étudiant. “En plus de les sensibiliser à la solidarité, cette opération leur permet aussi de découvrir le monde du travail. Chaque jeune est engagé grâce à un contrat d’étudiant et met son temps de travail au service de la communauté par la réalisation de travaux d’utilité publique”, nous explique-t-on au PCS.

Pour les jeunes c’est une première expérience professionnelle et un nouveau regard sur la ville et la vie en société.

Les jeunes se sont retroussés les manches pour embellir le jardin collectif de Châtelet. ©Ngom

Les jeunes chatelettains sont actifs sur trois projets. Le premier est l’embellissement de la cour du site Place Wilson à Châtelineau. Le deuxième projet consiste à un rafraîchissement des couloirs et pièces communes du CPAS, une action de propreté sur le Ravel et entretien des espaces verts du Centre communautaire de Bouffioulx. Et le dernier à la maison de repos et de soin “Sart Allet” est destiné à l’aide au personnel. Ce mercredi c’est en plein air qu’un groupe d’une petite dizaine de jeunes avait rendez-vous au jardin partagé du parc de Châtelet afin de prêter main-forte aux occupants des parcelles. Au programme de la journée de Maylis, Rania, Maxime, Kiera et leurs camarades ponçage et remise en couleur du mobilier collectif et désherbage des parcelles.

Pour Maylis comme pour d’autres il s’agissait d’une première participation à l’opération “Été Solidaire”. “Ma maman a vu passer une annonce et m’en a parlé. J’ai trouvé cela intéressant de travailler au service de la collectivité et me rendre utile. J’ai rempli les démarches, j’ai été sélectionnée et j’ai commencé le travail. Même si au départ je ne connaissais personne on apprend vite à se connaître. Pour moi c’est aussi l’occasion d’avoir une première expérience professionnelle que je pourrai mettre en avant. Cette expérience change aussi le regard sur la ville, nous sommes plus vigilants à préserver les espaces et le mobilier urbain parce que nous avons conscience de ce que cela représente comme travail. On n’hésite pas à remettre en place un copain s’il a des idées de dégradations. ”