Mohammed est-il un dealer? Il prétend "voler la drogue des dealers", mais son explication ne convainc pas le parquet

Le 27 juin dernier, non loin des travaux de l’avenue de Waterloo, un ouvrier fait appel à la police. Sur place, le comportement de Mohammed l’interpelle. Le suspect semble effectuer plusieurs aller-retour vers un chantier. Dans un état second, Mohammed est fouillé par les agents. "6g de cocaïne et 56g d’héroïne sont découverts", avoue Me Samanci, l’avocate de Mohammed. C'est énorme pour un "simple consommateur".