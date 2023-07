De Châtelet à Bruxelles, plongez-vous dans l’univers de René Magritte

Partout dans Châtelet on peut marcher dans les pas du peintre. Magritte est aussi une inspiration pour certains : un Airbnb “Ceci n’est pas - seulement - un logement” propose de non seulement se plonger dans une ambiance à la Magritte pour simplement y loger mais également, suivant un supplément, participer à un escape game.

Un documentaire tourné à Châtelet est a présent disponible dans une prestigieuse collection

La période châtelettaine de Magritte ne cesse d’être évoquée dans différents projets. Dernièrement c’est le film documentaire du réalisateur français Fabrice Maze qui est sorti en DVD. “Ce documentaire révèle des facettes peu connues de la vie et de l’œuvre de René Magritte (1898-1967), peintre surréaliste belge. Depuis son enfance agitée dans le Pays Noir au grand succès américain, en passant par ses relations houleuses avec les surréalistes parisiens et les grandes phases d’une carrière artistique hors norme, ce film revient sur la personnalité complexe d’un homme d’apparence bourgeoise qui a su modifier à jamais notre vision du monde. Dans chaque tableau, Magritte se donne pour objectif d' “évoquer le mystère du monde”. S’il est vain de leur trouver des explications, ce documentaire apporte un éclairage inédit sur l’œuvre d’un des artistes les plus célèbres du 20e siècle. ” Si Magritte a vécu son enfance et une partie de son adolescence à Châtelet, il est ensuite parti pour Bruxelles où lui sont consacrés plusieurs événements comme le tapis de fleurs sur la Grand-Place du 11 au 15 août. Des installations seront également visibles en extérieur tout comme de fresques autocollantes apposées sur certains bâtiments. Cet été de Châtelet à Bruxelles il est possible de se plonger dans les pas d’un des maîtres du surréalisme en voyageant en train de l’une à l’autre ville tout comme René Magritte l'a fait.