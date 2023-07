Le Video Game Center de Charleroi va fermer définitivement ses portes

Depuis plusieurs années, les trois principaux concurrents actifs dans le monde des jeux vidéo que sont Microsoft, Sony et Nintendo se livrent une guerre sans merci pour être au top. Une de leurs principales forces, la dématérialisation des jeux vidéo qui ne s’achètent plus forcément en magasin, sur support physique mais bien en ligne. Ce qui pourrait être une des causes qui force l’enseigne à fermer définitivement ses portes. Pourtant, a priori, il ne s’agit pas de cela. “Les causes ne sont ni dues au manque de fréquentation, ni dues à la recrudescence des offres dématérialisées et encore moins aux vendeurs qui étaient dévoués et passionnés par leur travail. Nous vous souhaitons une bonne et longue route vidéoludique à tous et à toutes.”

Un souci avec le fournisseur ?

Il pourrait s’agir d’un problème de fournisseur mais cette information n’a pas pu être vérifiée. En mai dernier, la page Facebook de Video Game Center annonçait ainsi un gros souci au niveau des pré-commandes effectuées en magasin. “Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons plus suivre aucune sortie de jeux vidéo, consoles, goodies etc... Ce qui signifie que malheureusement, toutes vos précommandes sont annulées”, publiait l’enseigne en mai dernier en annonçant en même temps la fermeture du magasin carolo.

Depuis cette annonce, les gérants ont reçu énormément de soutien sur les réseaux sociaux. “Merci d’avoir accompagné nombreux joueurs, nombreux passionnés durant ces années. Vous avez été pour moi un moyen de découvrir tant et tant de chefs-d’œuvre.” s’exprime un client. “Merci aux vendeurs pour leur gentillesse, leur sympathie, leur connaissance, leur partage, leur professionnalisme”, déclare un autre.