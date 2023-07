Où acheter ses jeux vidéo à Charleroi avec la fermeture du Video Game Center?

La question se pose alors pour les consommatrices et consommateurs plus "engagés": où acheter ses jeux vidéo? Il y a évidemment les traditionnels achats dématérialisés (Nintendo Store, Steam, Epic, etc.) mais ce n'est jamais qu'un modèle de "location à long terme" puisque si vous lisez les petits caractères... vous ne possédez, en fait, rien du tout! Il y a également les multinationales telles qu'Amazon (qui traite mal ses employés aux USA), Bol.com (qui appartient à Delhaize que beaucoup boycottent en ce moment) ou Fnac (qui a également connu une belle part de scandales en France mais qui emploie au moins du personnel local dans ses magasins physiques). Mais en plus des considérations sociales, acheter là-bas c'est aussi enrichir des investisseurs étrangers, autant le savoir. Respectivement dans les exemples donnés ici, des investisseurs américains, néerlandais ou français/allemands/américains.

À part ces options, avec la fermeture il y a quelques temps du Smartoys au boulevard Tirou et maintenant de Video Game Center, il ne reste plus de "petite boutique indépendante" à Charleroi. Que faire? Il y a peut-être un espoir: Smartoys vient d'ouvrir une boutique à Ville2, à Charleroi Nord. Ce groupe est un mastodonte avec ses 21 magasins... mais au moins c'est du belge. Du wallon même.

Anciennement appelé MPL, "Multi Players Lair", Smartoys est toujours dirigé par son fondateur belge, rejoint par d'autres investisseurs et partenaires également basés en Belgique (Raph Management, CLD Holdin, Gameo Europe). C'est ce qui se rapproche, semble-t-il, le plus du "choix responsable". Smartoys ne semble - en plus - lié à aucun scandale, petit ou grand.

Pour rester dans l'éthique, il y a aussi évidemment le marché de l'occasion. Mais vous n'y trouverez pas les dernières sorties.