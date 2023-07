Quartier d’été à Charleroi quasi vide sous la pluie : “le temps pourri, c’est des jours perdus”

Le Quartier d'été à Charleroi, sous la pluie et donc totalement vide. ©VAN KASTEEL

On a passé une heure sur place cette semaine, sous la pluie, avec quelques gérants et organisateurs du Quartier d’été, de l’Apéro des Quais ou tenanciers de cafés de la place de la Digue. Il n’y a eu… que deux clients ! Les espaces aménagés et les terrasses des cafés sont désespérément vides. “Un jour de pluie, c’est un jour perdu. Normalement les transats sont sortis, il y a des gens qui font du sport, il y a des familles qui viennent profiter des animations et des attractions. Mais avec le temps, personne ne se dit : “oh, je vais aller prendre un verre place de la Digue”. Avec les prévisions météo, j’espère que les afterworks non plus ne vont pas partir en cacahuète, il n’y a plus que Dieu qui puisse nous aider.” Avec ses collègues, il scrute son smartphone en espérant avoir une bonne nouvelle des applications météo.

Le Quartier d'été à Charleroi, sous la pluie et donc totalement vide.

Le Quartier d’été, c’est l’animation de la belle saison au centre-ville : durant un mois, du 6 au 30 juillet, la place de la Digue et la place Verte se métamorphosent pour proposer de la détente, des jeux familiaux, des animations, du sport gratuit, des concerts et du cinéma plein air. Mais les seules rentrées d’argent, ou presque, ce sont les consommations au chalet Horeca. “Il faut qu’on arrive à rentrer dans nos frais. On ne peut rien faire contre la météo, mais c’est énormément de boulot de préparer tout ça… voir que ça ne tourne pas, c’est désespérant!”

