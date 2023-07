Un atelier des langues s’installe au centre-ville de Charleroi

Passionnée et désireuse d’apprendre, c’est aussi en partie lors de séjours en Flandre et aux Pays-Bas qu’elle a parfait son apprentissage. Sa perception de l’apprentissage en milieu scolaire est mitigée raison pour laquelle elle a souhaité développer une pédagogie particulière pour les jeunes, voire très jeunes, et les adultes. “Mon but est vraiment de faire découvrir les langues ou de les approfondir dans un cadre hors scolaire. Ce doit être un plaisir de venir à l’Atelier des Langues. Chaque cours est personnalisé en fonction des besoins de chacun et les élèves seront répartis en petits groupes par niveau de langue afin que tout le monde avance ensemble, pose ses questions et puisse participer. La pratique prime, même s’il faut passer inévitablement par l’étude du vocabulaire et de la grammaire”, confie Morgane. Et de poursuivre “L’apprentissage se fait aussi beaucoup par la pratique et l’immersion raison pour laquelle des voyages sont organisés en Flandre. ”

Si la jeune femme a choisi de s’implanter en plein centre-ville c’est non seulement pour être au cœur de l’action économique de la ville mais également pour étendre l’offre de services disponible à Charleroi. L’arrivée prochaine de la Cité des Métiers et la proximité des entreprises de pointe ont été décisives dans son choix de participer, à son échelle, à l’essor de la première ville wallonne. C’est pour toutes ces raisons qu’elle s’est spécialisée dans des domaines techniques et de communication.

Info : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093568594544