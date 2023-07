Une manne de 65 millions d’euros pour la reverdurisation d'espaces ruraux, quatre communes de la région de Charleroi en bénéficieront

Le projet était dans les cartons de l’administration communale depuis quelque temps avec d’autres destinés notamment à stimuler l'activité au centre d’Erquelinnes. Grâce à un subside de 370.517 euros il sera possible de mener à bien le projet. Le dossier déposé en novembre dernier avait réalisé par le service Environnement en collaboration avec l’École des Arts et Métiers d’Erquelinnes.

Voici un exemple des projets déposés par 39 communes ayant répondu à l’appel à projet “Maillage vert et bleu en milieu rural”, troisième volet d’une série de quatre appels à projets destinés à encourager la création d’espaces verts en Wallonie, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, pour s’adapter aux conséquences des dérèglements climatiques. Ce troisième appel à projets vise plus précisément à renforcer et restaurer le maillage vert (pour la végétalisation) et bleu (pour les cours d’eau) dans les communes wallonnes ayant une population inférieure à 15 000 habitants et ayant une densité de moins de 500 habitants/km².

L'aménagement de zones d’immersion temporaire, le développement de couloirs écologiques en zone agricole ou la création d’un parc public ne sont que quelques exemples d’initiatives visant à relier les espaces naturels et renforcer la résilience des écosystèmes.

Les 190 communes concernées par l’appel à projet, lancé en mai 2022, avaient jusqu’au 7 novembre 2022 pour déposer leur candidature. 39 d’entre elles ont répondu à l’appel et 22 dont Erquelinnes ont été sélectionnées par le jury de l’administration. Parmi les lauréats, on trouve à côté d’Erquelinnes : Aiseau-Presles 456 266,85 euros pour l’Aménagement des sites des “Prés Burniaux” et de “La Papinière” : ZIT, soutien à la biodiversité et à la convivialité ; Gerpinnes 588 720 euros pour la valorisation du site SGIB du Vallon du Charnoy et les Bons Villers 281 584,16 euros pour le renforcement du maillage écologique.