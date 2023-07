Venu d'Albanie, il atterrit à Gilly pour "s'occuper" de 750 plants de cannabis

Le 21 février dernier, la zone de police de Charleroi est informée de la possible installation d’une plantation de cannabis dans un hangar de Gilly par une filière albanaise. Sur place, les policiers constatent effectivement la présence d’une odeur de cannabis. Deux jours plus tard, la police investit les lieux et découvre 750 plants de cannabis répartis dans deux chambres de culture et... Mario!