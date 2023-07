Châtelet: nouveaux subsides européens acquis pour poursuivre le processus de remise à l'emploi "Job Box€"

Sur la base d’un escalier en sept marches, Job Box€ démarre de la situation de base, envisage d’abord l’insertion sociale avant d’arriver, échelon par échelon, jusqu’aux moments de mise en formation, de recherche active d’emploi et, finalement, de remise à l’emploi. Du côté du CPAS local, on souligne: "Le parcours Job Box€ présente trois particularités: il est évolutif, il s’adapte aux capacités et aux compétences des bénéficiaires et, donc, il propose un accompagnement qui favorise de manière optimale le développement de leur potentiel". La réussite, sur la dernière marche de l’escalier de la Job Box€, n’est atteinte que par un engagement plein et conscient des bénéficiaires dans ce processus qui peut, selon les cas, être de longue haleine. C’est pourquoi, aussi, au-delà des travailleurs sociaux, le projet est soutenu par une équipe pluridisciplinaire qui comporte des éducateurs et éducatrices, des animateurs et animatrices et un(e) psychologue. L’équipe peut d’ailleurs être toujours amenée à s’étoffer, et ce d’autant plus grâce à ce nouveau subside européen, qui pérennise Job Box€ jusqu’en 2027. "Les montants globaux du projet sont de 12 361 223,87 € dont 3 164 021,99 € qui sont subsidiés par le Fonds social européen", dévoile le CPAS châtelettain.

Si Job Box€ reste, forcément, l’action soutenue par le FSE la plus visible, le CPAS de Châtelet propose également d’autres actions transversales, telles qu’un accompagnement dans toutes les démarches administratives numériques et en ligne ou, encore, la mise en place de séances d’informations thématiques.

Au-delà des actions inscrites dans la programmation du FSE, le CPAS châtelettain annonce, en cette fin juillet, que des permanences juridiques gratuites seront organisées, dans les locaux de la rue du Beau Moulin, à partir de la rentrée. Chaque session est programmée de 16 heures à 18 heures, aux dates suivantes: les 4 et 18 septembre, les 2 et 17 octobre, les 6 et 20 novembre et, enfin, les 4 et 19 décembre.