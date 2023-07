"Les habitants de Charleroi, les visiteurs du Centre Commercial Ville2 ainsi que les électromobilistes de la E420 et du ring de Charleroi vont désormais pouvoir recharger leur véhicule électrique rapidement sur la nouvelle station Electra installée sur le parking du centre commercial", lit-on dans un communiqué, où l'entreprise annonce la possibilité de recharger jusqu'à 300 km en 15 à 18 minutes.

Via une application mobile, on peut réserver sa borne à distance et être dirigé vers elle. L'entreprise Electra, "pompiste nouvelle génération", annonce également les tarifs : 0,65€/kWh TTC.

C'est environ deux fois le tarif du kWh "domestique", la rapidité a donc un coût, puisqu'il vous faudra payer environ 9,75€ pour 100km (en prenant une moyenne de 15kWh/100km). A titre de comparaison, c'est pile ce que coûterait une voiture essence (1,70€/litre) consommant 5,7 litres/100km.