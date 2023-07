Échecs: le Tournoi international du Pays de Charleroi commence ce 29 juillet, avis aux amateurs et professionnels

Forcément malmenée, comme bien d’autres, pendant les années de pandémie de coronavirus, la structure revient en force cet été avec son événement le plus marquant: le TIPC, le tournoi international du Pays de Charleroi.

Une 20e édition au complexe sportif de Roux

Le rendez-vous va d’ailleurs vivre sa 20e édition, celle-ci commence ce samedi 29 juillet. Les rencontres auront lieu au sein du complexe sportif de la rue des Couturelles, à Roux. Un premier passage obligé est préparé pour tous, ce samedi: les joueurs, pré-inscrits ou pas, devront se présenter à la table d’arbitrage entre 12 h 30 et 14 h 30. Les personnes voulant se joindre au tournoi en s’inscrivant ce samedi en direct devront se présenter à la table d’arbitrage avant 14 heures.

Le TIPC conserve sa structure habituelle, avec trois tournois en parallèle ; l’un ouvert aux pratiquants avec une cote Elo de 1900 et plus ; un autre pour les joueurs avec une cote Elo comprise entre 1500 et 1999 et le dernier tournoi pour tous ceux avec une cote Elo de maximum 1599.

Deux Grands Maîtres présents et d'autres invités prestigieux

Le public qui viendra assister aux matches gardera probablement un œil sur le tournoi aux cotes Elo les plus élevées. Cette année, le TIPC peut en effet se targuer de rassembler deux Grands Maîtres, dont l’un, Normunds Miezis, est membre du CREC et deux Maîtres Internationaux, venus d’Inde pour le tournoi carolo. Douze Maîtres FIDE (Fédération internationale des échecs) seront également présents, dont deux femmes.

Si ce panel d’échéquistes remarquables peut prétendre n’être là que pour la beauté du jeu et la renommée de la victoire, il y a aussi plusieurs prix auxquels prétendre: au total, cette année, ce sont plus de 6000€ qui seront partagés entre les lauréats.