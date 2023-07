Renversée par une voiture à Bakou en Azerbaïdjan : “le conducteur ne s’est pas arrêté, la police a refusé de prendre ma plainte… c’est banal là-bas !”

Son premier réflexe, encore sous le choc, a été de quitter la route. Parce que les voitures continuaient de rouler, partout autour d’elle, comme si rien ne se passait. “Il faut savoir que là-bas, il existe encore pas mal de gens qui achètent leur permis, au lieu d’avoir un examen de conduite. Ça roule très très mal, à toute vitesse en ville, on a vu des marches arrière sur l’autoroute… En fait, en Belgique, on roule très bien en comparaison”, dit Beverlly pour contextualiser. Heureusement, une autre “expatriée” de la résidence où restait la jeune femme est arrivée et l’a aidée. D’après cette voisine, les gens renversés par des voitures, c’est monnaie courante. Trois mois plus tôt, c’était une autre maman – et sa poussette – qui avait été renversée au même endroit…

”J’avais les bras en sang, une énorme boule sur la tête, et à part cette expatriée tout le monde faisait semblant de rien. J’ai pu prévenir mon mari par téléphone pour qu’il me rejoigne.” Quand ledit conjoint arrive, dix minutes se sont écoulées : “il n’y a qu’une seule voiture qui s’est arrêtée pour demander si tout allait bien. Personne n’a appelé une ambulance, et quand on demandait que quelqu’un appelle la police, personne n’a voulu.”

La police est finalement appelée. Les minutes passent. “Et soudain, le conducteur de la voiture qui m’avait renversée est revenu. Il était tout souriant, au téléphone en train de raconter quelque chose à quelqu’un. Tout semblait normal. Mon mari a d’abord demandé des explications, puis il a vu rouge et… est allé lui mettre un coup de poing. Des locaux ont commencé à les séparer, ils ont appelé la police aussi pour dire qu’un homme était en train de se faire attaquer par un expatrié.” Beverlly et son mari sont partis à l’hôpital, la voisine de résidence ayant accepté de rester sur place pour attendre la police. Les agents ont mis une heure à arriver, et quand ils ont débarqué, ils ont cherché “l’Européen qui a mis un coup de poing à quelqu’un”.

230 € de factures d’hôpital plus tard, Beverlly a essayé de porter plainte contre le conducteur. “Je suis allée trois fois essayer de déposer plainte, on n’a jamais voulu m’écouter. Soit je n’étais pas au bon endroit – au commissariat central de Bakou hein – soit ils n’avaient pas le temps, soit il fallait que je revienne avec un traducteur. J’ai fini par abandonner, heureusement il n’y avait rien de grave, juste quelques marques sur mon corps qui ont fini par cicatriser et disparaître…”

Beverlly se trouvait à Bakou parce qu’elle y avait suivi son mari, un footballeur professionnel, qui avait signé pour deux saisons dans un club là-bas. Et avec ses deux enfants, elle a vécu entre la Belgique et l’Azerbaïdjan, en restant parfois plusieurs mois sur place dans une résidence. “Jusqu’à cet accident, tout se passait pourtant très bien, les gens étaient charmants, on ne se sentait pas du tout exclus ou pas les bienvenus. Les mentalités sont très différentes de la Belgique, mais on s’adapte. Par contre, dès qu’on a eu un problème avec un local, soudain on nous a traités comme des étrangers et tout le monde s’est totalement fermé. On est devenus très seuls. Je ne suis pas traumatisée par l’expérience, parce que je m’en sors très, très bien. Mais j’ai tout de même une peur un peu plus importante de la route et des voitures, on fait avec.”

Les faits remontent à février 2023. Depuis, rien n’a bougé. La police azerbaïdjanaise semble avoir préféré “oublier” sa plainte et celle à l’encontre de son mari, comme si rien ne s’était jamais passé.